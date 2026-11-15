Ο ΛεΜπρον Τζέιμς έγραψε ακόμα μία ιστορική σελίδα στην καριέρα του, ανεβαίνοντας στην 3η θέση της λίστας με τους κορυφαίους πασέρ στην ιστορία του NBA. Ο «Βασιλιάς» ξεπέρασε τον Τζέισον Κιντ (12.091), έφτασε τις 12.092 ασίστ και πλέον βρίσκεται πίσω μόνο από τους Τζον Στόκτον και Κρις Πολ.

Το ρεκόρ σημειώθηκε στη νίκη των Φιλαδέλφεια 76ερς επί των Ιντιάνα Πέισερς με 131-124. Σε αυτό το παιχνίδι, ο Λεμπρόν μοίρασε 11 ασίστ, ενώ ολοκλήρωσε τον αγώνα έχοντας επίσης 15 πόντους και 7 ριμπάουντ.

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