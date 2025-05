Η εκπληκτική εμφάνιση του Λαμίν Γιαμάλ στον πρώτο ημιτελικό του Champions League μεταξύ Μπαρτσελόνα και Ίντερ (3-3) προκάλεσε… χείμαρρο ευμενών αντιδράσεων από τον κόσμο του ποδοσφαίρου.

Ο 17χρονος σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα μάγεψε τους θεατές, τους συμπαίκτες του, τους αντιπάλους του και πολλά άλλα νυν και πρώην αστέρια του ποδοσφαίρου.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ακολούθησε μία… καταιγίδα επαίνων.

Ο Ισπανός διεθνής επιθετικός, σκόραρε ένα υπέροχο γκολ και δημιούργησε μερικές μαγικές στιγμές, την ημέρα του 100ού αγώνα του για τους Καταλανούς. Δείχνοντας ωριμότητα και επίπεδο ιδιοφυΐας , που θύμισαν-για μία ακόμα φορά- σε πολλούς το Λιονέλ Μέσι.

Ίσως είναι ακόμα τολμηρή η σύγκριση με το διάσημο Αργεντινό, αλλά ο Γιαμάλ δείχνει αποφασισμένος να δικαιώσει όσους τον βλέπουν ως τον φυσικό κληρονόμο του Μέσι.

Σκόραρε ένα γκολ και πλησίασε σε άλλα δύο με σουτ που χτύπησαν το δοκάρι. Αλλά ήταν περισσότερο αυτό το αίσθημα συνεχούς τρόμου στην άμυνα της Ίντερ που έκανε την απόδοση του Λαμίν Γιαμάλ ξεχωριστή.

Και ο προπονητής της Ίντερ, Σιμόνε Ιντσάγκι, το αναγνώρισε αυτό μετά τον αγώνα: «Ο Γιαμάλ είναι σαφώς ένα φαινόμενο, σαν αυτό γεννιούνται ίσως κάθε 50 χρόνια. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο ταλέντο. Τον είδα απόψε για πρώτη φορά και μας δημιούργησε μεγάλα προβλήματα. Τον ξεπεράσαμε… και μετά μας έλειπαν παίκτες αλλού στο γήπεδο…», δήλωσε ο Ιντσάγκι σε συνέντευξη Τύπου.

Ο Χάνσι Φλικ, αν και δεν είναι από αυτούς που επαινούν τους παίκτες του ατομικά, περιστασιακά πρέπει να κάνει εξαιρέσεις. Και ο Λαμίν Γιαμάλ είναι μία από αυτές…

«Ο Λαμίν μας έδειξε το δρόμο. Ο Λαμίν είναι ξεχωριστός, είναι ιδιοφυΐα… Είναι εκεί στα μεγάλα παιχνίδια και το απολαμβάνει». Είμαι πραγματικά χαρούμενος που αυτό το ταλέντο, που εμφανίζεται κάθε 50 χρόνια, παίζει για την Μπαρτσελόνα», δήλωσε ο Φλικ, σχολιάζοντας και τις σχετικές δηλώσεις του Σιμόνε Ιντσάγκι.

«Είναι απλά τρελό αυτό που κάνει», δήλωσε ο Τιερί Ανρί, ο οποίος ζήτησε τη φανέλα του Γιαμάλ.

«Ήταν σαν τον Μέσι», δήλωσε ο Τζέιμι Κάραγκερ, πρώην αμυντικός της Λίβερπουλ, τώρα Σύμβουλος του CBS Sports. «Ήταν σα να παρακολουθούσαμε τον Μέσι στο απόγειό του. Ήταν απλά καταπληκτικό».

Ο «παρτενέρ» του, Τιερί Ανρί, έμεινε επίσης άφωνος, σε σημείο που ζήτησε από τον Γιαμάλ τη φανέλα για το γιο του.

«Αυτό που με εκπλήσσει πάντα στο ποδόσφαιρο είναι ότι πάντα πιστεύουμε ότι είναι αδύνατο για κάποιον να είναι καλύτερος, ή θα μπορούσε να είναι καλύτερος, ή να φαίνεται καλύτερος από το Ρονάλντο και τον Μέσι, και στην εποχή μου, τον Πελέ και τον Μαραντόνα, τον Ζιντάν, το Ρονάλντο ή οποιονδήποτε άλλον. Και μετά έρχεται ο Λαμίν Γιαμάλ», είπε ο Ανρί. «Αυτό που κάνει είναι απλώς τρελό. Είναι απλώς αφύσικο».

Ο πρώην αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρίο Φέρντιναντ, επίσης επαίνεσε τον Ισπανό διεθνή. «Ως καθαρό ποδοσφαιρικό ταλέντο, θα έλεγα μάλιστα ότι ο Λαμίν Γιαμάλ βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο από οποιονδήποτε παίκτη που παίζει στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα του κόσμου. 17 ετών – Απίστευτο.»

Για κάποιους, όπως ο Μπαστόνι, που υπέφερε χθες (30/4) στη Βαρκελώνη, είναι ήδη ο καλύτερος παίκτης: «Είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Κάνει τα πάντα πολύ απλά», είπε και πρόσθεσε:

«Όλοι είδαν πόσο σπουδαίος παίκτης είναι. Προσπαθήσαμε να τον σταματήσουμε, αλλά δεν ήταν εύκολο γιατί έχει μεγάλο ταλέντο. Ελπίζω να μην τον αφήσουμε να παίξει στον επαναληπτικό αγώνα», σημείωσε.

Ακόμα και οι εν ενεργεία παίκτες υποκλίνονται μπροστά στο ταλέντο του Γιαμάλ. Ο Έρλινγκ Χάαλαντ, που αποκλείστηκε στους «16» από τη Ρεάλ Μαδρίτης, δημοσίευσε μια ιστορία στο Instagram για να μοιραστεί την έκπληξή του για τον σταρ της Μπαρτσελόνα. «Αυτός ο τύπος είναι απίστευτος», έγραψε ο Νορβηγός επιθετικός στο Snapchat.

