Η προσπάθεια της Μπαρτσελόνα να «δέσει» με νέο συμβόλαιο τον Φερμίν Λόπεζ στέφθηκε από επιτυχία.

Οι Καταλανοί και ο Ισπανός διεθνής επιθετικός, μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις, φέρονται να έχουν έρθει σε συμφωνία για να επεκτείνουν για δύο επιπλέον έτη της συνεργασία τους.

Το τρέχον συμβόλαιο του 22χρονου άσου εκπνέει το 2029 και, όπως όλα δείχνουν, πολύ σύντομα θα δηλώνει κάτοικος «Καμπ Νου» μέχρι το καλοκαίρι του 2031.

Σύμφωνα με την αθλητική εφημερίδα «Sport» η συμφωνία των δύο πλευρών θα ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα.

Ο Λόπεζ είναι και φέτος βασικός στα πλάνα του Χάνσι Φλικ και έχει δέκα γκολ κι άλλες τόσες ασίστ σε 24 ματς σε όλες τις διοργανώσεις.