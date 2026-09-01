Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Εκτελεστικής επιτροπής της FIBA, η οποία αποφάσισε να άρει όλους τους περιορισμούς που αφορούν τον αποκλεισμό Ρώσων αθλητών και διαιτητών από τις διοργανώσεις της FIBA, ενώ εκκρεμεί σχετική απόφαση που θα σχετίζεται και με την επιστροφή των συλλόγων και της εθνικής ομάδας.

Σημαντική εξέλιξη για το ευρωπαϊκό μπάσκετ προέκυψε από τη σημερινή συνεδρίαση της FIBA στην Ελβετία, καθώς ανοίγει ξανά την πόρτα των διεθνών γηπέδων στους Ρώσους και Λευκορώσους αθλητές μετά τον αποκλεισμό τους το 2022 λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

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