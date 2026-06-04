Κάτοικος «Ολντ Τράφορντ» θα συνεχίσει να δηλώνει ο Τομ Χίτον, καθώς επέκτεινε τη συνεργασία του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για ακόμη έναν χρόνο.

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