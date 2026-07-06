Λάμποντας από χαρά μετά από τα δύο γκολ που σημείωσε κόντρα στη Βραζιλία στο Νιου Τζέρσεϊ—και χωρίς να φοράει μπλούζα— ο Έρλινγκ Χάαλαντ δέχτηκε την αγκαλιά της πριγκίπισσας Ίνγκριντ Αλεξάνδρα της Νορβηγίας, λίγη ώρα αφότου οδήγησε τη χώρα του στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA, κερδίζοντας με 2-1 τους «καριόκας».

Καθώς οι παίκτες γιόρταζαν στα αποδυτήρια μετά τον αγώνα την επική νίκη τους και τον αποκλεισμό της Βραζιλίας, έμειναν έκπληκτοι όταν δέχτηκαν μια βασιλική επίσκεψη από την πριγκίπισσα Αλεξάνδρα, την πρωτότοκη κόρη του διαδόχου του θρόνου Χάακον και της πριγκίπισσας Μέττε-Μαριέτ της Νορβηγίας, η οποία ήθελε να τους μεταφέρει τα συγχαρητήριά της.

Μαζί με τον αδελφό της, τον πρίγκιπα Σβέρε Μάγκνους, η πριγκίπισσα μίλησε ξεχωριστά με κάθε παίκτη, δίνοντας σε όλους συγχαρητήρια, ενώ έσπευσε να αγκαλιάσει τον σταρ της ομάδας Έρλινγκ Χάαλαντ, παρόλο που αυτός ήταν μόνο εν μέρει ντυμένος, καθώς είχε ήδη βγάλει την μπλούζα του.

Η πριγκίπισσα Ίνγκριντ είναι η επόμενη στη σειρά διαδοχής του θρόνου και τελικά θα γίνει βασίλισσα της Νορβηγίας, οπότε η παρουσία της στο Νιου Τζέρσεϊ ήταν σημαντική.

Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο τουρνουά κατά τη νίκη της ομάδας στη φάση των ομίλων επί της Σενεγάλης, όταν αντικατέστησε τον πατέρα της την τελευταία στιγμή.

Ο πρίγκιπας Χάακον ακύρωσε την επίσκεψή του μετά την εγχείρηση της συζύγου του, με αποτέλεσμα η πριγκίπισσα Ίνγκριντ Αλεξάνδρα να αναλάβει δράση και να αποδειχθεί γούρικη για τη Νορβηγία στους δύο πρώτους αγώνες της στον όμιλο, όταν επικράτησε με 4-1 του Ιράκ και ακολούθως με 3-2 της Σενεγάλης. Στα δύο αυτά παιχνίδια έλαμψε με την απόδοσή του ο Έρλινγκ Χάαλαντ, σημειώνοντας τέσσερα γκολ, από δύο σε κάθε αγώνα, οδηγώντας έτσι τους Βίκινγκ στην πρόκριση στους «32», στην επανεμφάνισή τους στο Μουντιάλ μετά από 28 χρόνια.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο αποτελεί την πρώτη επίσημη δημόσια εμφάνιση της πριγκίπισσας Ίνγκριντ μετά τη μεταμόσχευση πνεύμονα της πριγκίπισσας Μέττε-Μαρίτ, η οποία αποτέλεσε πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες της Νορβηγίας, παράλληλα με την επιτυχία του Χάαλαντ και της ομάδας του.

Ο Χάαλαντ κυριάρχησε στον αγώνα κόντρα στη Βραζιλία, όντας ο πρωταγωνιστής της επιτυχίας μαζί με τον τερματοφύλακα της ομάδας Νίλαντ που απέκρουσε -εκτός των άλλων -και πέναλτι του Γκιμαράες στο 14′. Παράλληλα αύξησε τα προσωπικά του τέρματα σε επτά, ισοφαρίζοντας τον Αργεντινό Λιονέλ Μέσι και τον Γάλλο Κιλιάν Εμπαπέ. Οι τρεις τους θα δώσουν τη δική τους μάχη στη συνέχεια του τουρνουά για την ανάδειξη του πρώτου σκόρερ.

«Έτσι πάνε συνήθως τα πράγματα. Αν μου δοθούν μια-δυο ευκαιρίες, συνήθως καταλήγουν σε γκολ», δήλωσε ο Χάαλαντ μετά το την επίτευξη των δύο τερμάτων του.

«Δεν ξέρω πώς το κάνω, αλλά έτσι το κάνω, οπότε το θέμα είναι να παραμένω συγκεντρωμένος. Λέω στον εαυτό μου ότι η ευκαιρία θα έρθει, και τότε συνήθως καταλαβαίνω αμέσως αν δεν σκοράρω. Αρχίζω να το συνειδητοποιώ τώρα, νομίζω, ότι είναι δώρο από τον Θεό το γεγονός ότι η μπάλα καταλήγει τέλεια στα δίχτυα, ακριβώς κάτω από το οριζόντιο δοκάρι και τέτοια. Είναι λοιπόν τρελό», ανέφερε ο Νορβηγός σούπερ σταρ, για να επισημάνει στη συνέχεια:

«Απλά συνεχίσαμε να πιέζουμε στη διάρκεια του αγώνα την αντίπαλο σε όλο το γήπεδο, ειδικά στο κομμάτι της επίθεσης μας. Ελπίζω ότι όλοι οι νέοι ποδοσφαιριστές της χώρας που παρακολουθούν αυτή τη συνέντευξη – ελπίζω ότι όταν μεγαλώσετε λίγο, θα δείτε ότι το να παίζετε για τη Νορβηγία θα είναι το πιο περήφανο πράγμα που θα κάνετε ποτέ σε ολόκληρη τη ζωή σας».

Οι παίκτες της Νορβηγίας, καθώς και οι δύο «Royals» που τους ενθάρρυναν, θα στρέψουν τώρα το βλέμμα τους στον προημιτελικό του Σαββάτου στο Μαϊάμι, όπου τους περιμένει η Αγγλία, που επικράτησε με 3-2 του Μεξικού, σε ένα ακόμη συγκλονιστικό και ιδιαίτερα θεαματικό αγώνα.

Με πληροφορίες από την dailymail.com