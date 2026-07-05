Στο Μουντιάλ του 1990, ο Αργεντινός τερματοφύλακας Σέρχιο Γκοϊκοετσέα, μετέτρεψε μια αυθόρμητη βιολογική ανάγκη στο πιο αδιανόητο γούρι της διοργάνωσης. Αφού η πρώτη φορά του έφερε την πρόκριση, αρνήθηκε πεισματικά να σπάσει τη νέα του συνήθεια. Συνέχισε να επαναλαμβάνει την ίδια ακατάλληλη ρουτίνα πριν από κάθε διαδικασία πέναλτι, θεωρώντας τη ως το μοναδικό του φυλαχτό για τη νίκη.

Η πορεία της «Αλμπισελέστε» μέχρι εκείνη τη στιγμή, θύμιζε αληθινό Γολγοθά, καθώς ξεκίνησε το τουρνουά με μια σοκαριστική ήττα από το Καμερούν και προκρίθηκε με το ζόρι ως τρίτη από τον Όμιλο.

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