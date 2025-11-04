Επιμέλεια: Χρυσοβαλάντης Ανδρουλάκης

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση σε ελληνικό έδαφος και φρόντισε να την συνδυάσει με νίκη.

Ο κορυφαίος Σέρβος τενίστας επικράτησε με straight sets (2-0 σετ: 7-6 (3), 6-1) του Αλεχάντρο Ταμπίλο, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στη φάση των «16» του Hellenic Championship, που διεξάγεται στο Telekom Center Athens.

Ο Τζόκοβιτς έδειξε από νωρίς τις προθέσεις του, κυριαρχώντας στο court με σταθερό σερβίς και εξαιρετικά ράλι, σε μια αναμέτρηση που άφησε εντυπωσιασμένο το ελληνικό κοινό που γέμισε τις κερκίδες για να τον παρακολουθήσει από κοντά.