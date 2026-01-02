Η Βίνους Γουίλιαμς θα δώσει το «παρών» στο Australian Open, καθώς οι διοργανωτές ενέκριναν την wild card, σηματοδοτώντας με αυτόν τον τρόπο την πρώτη της εμφάνιση στο Melbourne Park έπειτα από πέντε χρόνια.

Η επτά φορές νικήτρια Grand Slam είχε αγωνιστεί τελευταία φορά στο τουρνουά το 2021, όταν αποκλείστηκε στον δεύτερο γύρο από την Ιταλίδα Σάρα Εράνι. Παρά τις 21 προηγούμενες συμμετοχές της, η Αμερικανίδα δεν έχει καταφέρει ποτέ να κατακτήσει τον τίτλο, φτάνοντας ωστόσο δύο φορές στον τελικό, το 2003 και το 2017, γνωρίζοντας ισάριθμες ήττες από την αδελφή της, Σερένα Γουίλιαμς.

«Είμαι ενθουσιασμένη που επιστρέφω στην Αυστραλία και ανυπομονώ να αγωνιστώ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Έχω τόσες πολλές υπέροχες αναμνήσεις εκεί και είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία να επιστρέψω σε ένα μέρος που σημαίνει τόσα πολλά για την καριέρα μου», δήλωσε η 45χρονη Γουίλιαμς.

Με τη συμμετοχή της, η Γουίλιαμς θα γίνει η γηραιότερη γυναίκα που αγωνίζεται στο κυρίως ταμπλό του Australian Open, ξεπερνώντας το σχετικό ρεκόρ της Γιαπωνέζας Κιμικό Ντάτε, η οποία είχε αγωνιστεί σε ηλικία 44 ετών το 2015.

Παράλληλα, αποδέχθηκε wild card και για το Hobart International, τουρνουά προετοιμασίας που ξεκινά στις 12 Ιανουαρίου, όπου θα βρεθεί στο ίδιο ταμπλό με τις επίσης νικήτριες Grand Slam Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα και Έμμα Ραντουκάνου.