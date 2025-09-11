Η ΑΕΛ ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκιγιέρμο Οτσόα.

Η ανακοίνωση:

«ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ GUILLERMO OCHOA Η Αθλητική Ένωση Λεμεσού βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την καταρχήν συμφωνία με τον διεθνή Μεξικανό τερματοφύλακα Guillermo Ochoa, η οποία θα ενεργοποιηθεί υπό την προϋπόθεση ότι ο ποδοσφαιριστής θα περάσει με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Ο Guillermo Ochoa, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους και καταξιωμένους τερματοφύλακες της σύγχρονης εποχής, έχει γράψει τη δική του ξεχωριστή ιστορία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Με θητεία σε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και περισσότερες από δύο δεκαετίες καριέρας στο υψηλότερο επίπεδο, έχει αγωνιστεί σε πέντε Παγκόσμια Κύπελλα FIFA με την εθνική ομάδα του Μεξικού, όπου άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του με τις σπουδαίες εμφανίσεις του, κερδίζοντας τον σεβασμό και την αναγνώριση για την ποιότητά του και τη σταθερότητά του κάτω από τα δοκάρια.

Η εμπειρία, η προσωπικότητα και η ηγετική φυσιογνωμία του Ochoa, αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά το ρόστερ της ομάδας μας, προσδίδοντας ποιότητα και σιγουριά κάτω από τα δοκάρια, αλλά και έμπνευση στους νεότερους ποδοσφαιριστές μας. Η ΑΕΛ τον καλωσορίζει στην μεγάλη οικογένειά της και του εύχεται κάθε επιτυχία με τη γαλαζοκίτρινη φανέλα».

Νωρίτερα η ΑΕΛ προανήγγειλε με εντυπωσιακό τρόπο την απόκτηση του 40χρονου Μεξικανού τερματοφύλακα, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ομάδας.

Στο βίντεο, η ΑΕΛ καλωσορίζει τον Οτσόα, αναδεικνύοντας τα σπουδαία επιτεύγματά του σε Ευρώπη και Μεξικό, αλλά και τη συμμετοχή του σε πέντε Παγκόσμια Κύπελλα με την εθνική ομάδα του Μεξικού.

Ο Οτσόα αναμένεται αύριο στην Κύπρο για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο με την ομάδα της Λεμεσού.