Ένα έντονα φορτισμένο στιγμιότυπο με πρωταγωνιστή τον Βαγγέλη Μαρινάκη κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Νότιγχαμ Φόρεστ με τη Φενέρμπαχτσε στο «Σίτι Γκράουντ».

Η αγγλική ομάδα, ιδιοκτησίας του ισχυρού άνδρα της Φόρεστ και του Ολυμπιακός, βρέθηκε να χάνει με 2-0 εντός έδρας, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία στις εξέδρες αλλά και στα επίσημα.

Με τον χρόνο να κυλά και την πίεση να αυξάνεται, η Φόρεστ κατάφερε να βρει το πολυπόθητο τέρμα που της εξασφάλισε την πρόκριση, με τον Χάντσον-Οντόι στο 68’.

