Ο Ζοζέ Μουρίνιο σκέφτεται να πάρει τον Καρίμ Μπενζεμά στην Μπενφίκα, αλλά η Αλ Ιτιχάντ θέλει να τον κρατήσει στο δυναμικό της. Αυτό υποστηρίζει ο γαλλικός Τύπος για τον διάσημο επιθετικό, ο οποίος το καλοκαίρι μένει ελεύθερος από την Αλ Ιτιχάντ. Η ομάδα της Τζέντα όμως, του έχει ήδη προσφέρει νέο συμβόλαιο.

Ο 38χρονος Γάλλος φορ σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ισπανική εφημερίδα «AS», αποκάλυψε πως δεν σκέπτεται να αποχωρήσει άμεσα από την ενεργό δράση και ότι θα ήθελε να επιστρέψει στην Ευρώπη.

Ο Γενικός Διευθυντής όμως της ομάδας από τη Σαουδική Αραβία, Ραμόν Πλάνες, τόνισε πως ήδη έχει ξεκινήσει τις συζητήσεις για την επέκταση της συνεργασίας τους: «Ο Καρίμ θέλει να μείνει και σύντομα θα υπογράψει νέο συμβόλαιο».