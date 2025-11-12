Ο Λούκα Ζιντάν επέλεξε να φορέσει τη φανέλα της εθνικής ομάδας της Αλγερίας. Ο δεύτερος γιος του Ζινεντίν Ζιντάν και βασικός τερματοφύλακας της Γρανάδα στη B’ κατηγορία της Ισπανίας, ζήτησε και έλαβε έγκριση από την FIFA για την αλλαγή υπηκοότητάς του.

Είχε γαλλική υπηκοότητα και είχε εκπροσωπήσει τους «τρικολόρ» σε δύο αγώνες για την ομάδα U20 το 2018. Τώρα η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αλγερίας προσπαθεί να πείσει και τον Ίθαν Εμπαπέ, τον αδερφό του σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης και αρχηγού της εθνικής Γαλλίας.

Ο 18χρονος μέσος αγωνίζεται στη Λιλ και είναι σ’ επαφές με την ομοσπονδία της Αλγερίας, από την οποία κατάγεται η μητέρα του, Φαϊζά Λάμαρι. Μάλιστα τού έχει προταθεί ν’ αλλάξει άμεσα υπηκοότητα για να παίξει με την Αλγερία στο κύπελλο εθνών Αφρικής, ενώ έχει διαβεβαιώσεις πως θα είναι και στην αποστολή για το Μουντιάλ του 2026.

Πηγή: ΑΠΕ