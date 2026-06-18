Κατά τη διάρκεια του αγώνα Champions League ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Μπάγερν Μονάχου, ο Μάνουελ Νόιερ είχε μια αμήχανη στιγμή με ball boy.

Ο νεαρός αρνήθηκε αρχικά να του δώσει την μπάλα κρατώντας την κάτω από το πόδι του, προσπαθώντας εμφανώς να καθυστερήσει τον τερματοφύλακα που ήθελε να κάνει γρήγορη επανέναρξη.

Ο τερματοφύλακας της Μπάγερν Μονάχου ζήτησε ευγενικά την μπάλα για να συνεχιστεί το παιχνίδι, αλλά ο μικρός στον αγωνιστικό χώρο τον αγνόησε για μερικά δευτερόλεπτα, κοιτάζοντάς τον προκλητικά…

Ο Νόιερ αντί να εκνευριστεί ή να διαμαρτυρηθεί στον διαιτητή, διατήρησε την ψυχραιμία του.