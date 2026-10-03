Επίδειξη δύναμης έκανε η Αγγλία μέσα στη Ριέκα, όπου διέλυσε την Κροατία με το εκκωφαντικό 7-0, για την 3η αγωνιστική του 3ου ομίλου της League A του Nations League, πετυχαίνοντας τέσσερα γκολ στο πρώτο ημίχρονο και υποχρεώνοντας τη «Χρβάτσκα» στη βαρύτερη ήττα της Ιστορίας της.

Η ομάδα του Τόμας Τούχελ ήταν καταιγιστική από τα πρώτα λεπτά, επιβάλλοντας πλήρως τον ρυθμό της και εκμεταλλευόμενη κάθε κενό στην κροατική άμυνα. Με τη δεύτερη νίκη της σε τρία παιχνίδια στον όμιλο, η Αγγλία έφτασε προσωρινά στην κορυφή την Ισπανία, η οποία υποδέχεται την Τσεχία με στόχο το 3/3.

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