«Για’ σένανε μπορώ πατρίδα να προδώσω, Χριστέ ντρέπομαι τόσο, και όμως το μπορώ» αναφέρει στους στίχους του ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια της Μαρινέλλας.

Αυτό λοιπόν το διαχρονικό τραγούδι της αείμνηστης ερμηνεύτριας αν το γνώριζε η Κέλσι-Ρόουζ Μπάουερς, είμαστε σίγουροι ότι θα την εξέφραζε απόλυτα.

Κι αυτό γιατί η 22χρονη ποδοσφαιρίστρια και μοντέλο, αν και Αγγλίδα, την Τετάρτη στη μάχη του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας της με την Αργεντινή, για τα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026, αναμένεται να υποστηρίζει την αντίπαλο των Βρετανών, λόγω… έρωτα.

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