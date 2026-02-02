Το ματς απέναντι στη Σταντάρ Λιέγης αποτέλεσε το «κύκνειο άσμα» του Μπέσνικ Χάσι στον πάγκο της Άντερλεχτ.

Η ήττα στο εν λόγω ματς με 2-0 άφησε την ομάδα των Βρυξελλών 13 ολόκληρους βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.

Έτσι οι διοικούντες τον σύλλογο, έκριναν ότι η ομάδα είχε ανάγκη από ένα «ηλεκτροσόκ», αποφασίζοντας να δείξουν την πόρτα της εξόδου στον 54χρονο τεχνικό.

Τη θέση του Αλβανού τεχνικού, γνωστού στο ελληνικό ποδοσφαιρικό κοινό από τη θητεία του στον Ολυμπιακό το 2017, θα πάρει προσωρινά ο μέχρι πρότινος βοηθός του ‘Εντουαρντ Στιλ, ο οποίος είναι αδερφός του Λουκ Στιλ, πρώην τεχνικού της Σαουθάμπτον και της Λανς.