Το «Φαινόμενο» του παγκοσμίου ποδοσφαίρου ο θρυλικός Ρονάλντο τα έχει… χάσει με αυτά που κάνει ο Λιονέλ Μέσι σε αυτό το Μουντιάλ και σε συνέντευξή του στην AS τόνισε με νόημα: «Ο Μέσι, είναι 38 χρονών, Θεέ μου! Σε αυτή την ηλικία εγώ είχα ήδη περάσει τέσσερα χρόνια χωρίς να παίζω, και ζύγιζα 120 κιλά»!

Ο Αργεντινός άσος οδήγησε σε νέο θρίαμβο την «Αλμπισελέστε» με 2-0 κόντρα στην Αυστρία, όπου σκόραρε και ακόμη δύο τέρματα, φτάνοντας τα 5 γκολ -μόνο σε αυτό το Μουντιάλ- και τα 18 συνολικά, συνεχίζοντας να γράφει τη δική του ιστορία καθώς έγινε ο κορυφαίος σκόρερ σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

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