Η Αλ Χιλάλ έσπασε κι αυτό το ρεκόρ!

Η ομάδα του Ζορζ Ζεσούς έφτασε απόψε (12/3) τις 28 σερί νίκες, με την επιτυχία επί της Αλ-Ιτιχάντ (2-0) στον β’ ημιτελικό του Champions League Ασίας κι έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ με τις περισσότερες συνεχόμενες νίκες στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, που κατείχε με 27 επιτυχίες η Δε Νιου Σάιντς από την Ουαλία (2016/2017) και είχαν ισοφαρίσει οι Σαουδάραβες την Παρασκευή (8/3).

The longest winning streak in football history 🔝#AlHilal 💙

Hello @GWR 🤝 pic.twitter.com/bWveE2yiZ4 — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) March 12, 2024



Η Αλ Χιλάλ έφτασε στην εκτός έδρας νίκη με τα γκολ των Αλ Σαμχράνι (61′) και Μάλκομ (90’+5′), ενώ οι γηπεδούχοι έμειναν με δέκα παίκτες μετά την απευθείας αποβολή του Χαμνταλά στο 90’+1′.

Το ρεκόρ της Αλ Χιλάλ άρχισε να «χτίζεται» τον Σεπτέμβριο του 2023, στη νίκη με 1-0 επί της Αλ Τζαμπαλαϊν, στο Κύπελλο της Σαουδικής Αραβίας. Τα παιχνίδια του ρεκόρ έχουν καταγραφεί μέσα απ’ το πρωτάθλημα και το Κύπελλο της Σαουδικής Αραβίας, αλλά και το Champions League Ασίας.

Al Hilal break the Guiness World Record for the most consecutive wins in the history of football with 28! ✅ BEST TEAM IN ASIA 🔵 pic.twitter.com/yv0eYgK2WW — Pubity Sport (@pubitysport) March 12, 2024