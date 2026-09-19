Ένας χρόνος μακριά από τίτλους ήταν περισσότερο από αρκετός για τη Ρεάλ Μαδρίτης, που επικράτησε με 93-89 του Ολυμπιακού στον τελικό του Euroleague Super Cup και σήκωσε το τρόπαιο στον ουρανό του Άμπου Ντάμπι.

Η Ρεάλ Μαδρίτης επέστρεψε στις επιτυχίες, παίρνοντας τη ρεβάνς από τους ερυθρόλευκους για τον χαμένο τελικό του Final Four της Euroleague τον περασμένο Μάιο, με τον Πέδρο Μαρτίνεθ να πανηγυρίζει τον πρώτο του τίτλο με τη «Βασίλισσα», μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας.

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