Η Αργεντινή βρέθηκε να χάνει 2-0 από την Αίγυπτο, έχοντας χάσει και πέναλτι με τον Μέσι και όλα έδειχναν… μαύρα. Ο Ρομέρο μείωσε στο 79’ και αναπτέρωσε τις ελπίδες της «αλμπισελέστε», ενώ στο 88’ ο Μέσι ισοφάρισε σε 2-2 και έβαλε φωτιά στις εξέδρες!

Το συγκλονιστικό ματς του Παγκοσμίου Κυπέλλου επεφύλασσε επικό φινάλε… Στις καθυστερήσεις ο Φερνάντες πέτυχε το 3-2 ολοκλήρωσε την τεράστια ανατροπή και έστειλε την Αργεντινή στα προημιτελικά.

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