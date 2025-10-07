Η Άρσεναλ, η οποία βρίσκεται στην κορυφή της Premier League μετά τη νίκη της με 2-0 επί της Γουέστ Χαμ το Σάββατο, εξετάζει το ενδεχόμενο επέκτασης του Emirates Stadium από 60.700 σε πάνω από 70.000 θέσεις. Αυτός είναι ένας τρόπος τόσο για να αυξήσει το γόητρό της απέναντι στις άλλες ομάδες του Λονδίνου, όσο και για να κάνει τους αγώνες του Champions League ακόμη πιο κερδοφόρους.

Σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα Telegraph, ο σύλλογος έχει ξεκινήσει μελέτες για ένα σχέδιο που είχε ήδη συζητηθεί πέρυσι.

Η ιδέα ήταν να προστεθούν θέσεις, ίσως και να επανασχεδιαστεί η οροφή, χωρίς να διαταραχθεί η ρουτίνα των οπαδών ή η εξωτερική δομή του Σταδίου.

Η Άρσεναλ θα μπορούσε να παίξει προσωρινά αλλού, ανάλογα με την έκταση των ανακαινίσεων. Για παράδειγμα στο Γουέμπλεϊ, όπως έκανε η Τότεναμ το 2017. Τίποτα δεν έχει αποφασιστεί, αλλά οι «Κανονιέρηδες» ονειρεύονται ένα μεγαλύτερο, πιο μοντέρνο και πάνω απ’ όλα πιο γεμάτο Emirates Stadium. Η λίστα αναμονής για εισιτήρια διαρκείας στο Γήπεδο λέγεται ότι ξεπερνά αυτή τη στιγμή τα 100.000 άτομα.