Η Άστον Βίλα βρίσκεται σε προχωρημένες συνομιλίες με τον πρώην αθλητικό διευθυντή της Ρεάλ Σοσιεδάδ, Ρομπέρτο Ολάμπε, για να αντικαταστήσει τον απερχόμενο επικεφαλής ποδοσφαιρικών δραστηριοτήτων, Μόντσι.

Ο Ολάμπε, 57 ετών, πέρασε επτά χρόνια στη Σοσιεδάδ πριν αποχωρήσει στο τέλος της περασμένης σεζόν. Η επικείμενη αποχώρηση του Μόντσι έρχεται με τη Βίλα να βρίσκεται στην 18η θέση της Premier League μετά από ένα ξεκίνημα χωρίς νίκη στη σεζόν.

Εντάχθηκε στη Βίλα το 2023 από την ισπανική Σεβίλλη, όπου ήταν αθλητικός διευθυντής, έχοντας προηγουμένως συνεργαστεί με τον προπονητή της Βίλα, Ουνάι Έμερι, στον σύλλογο της La Liga.

Ο Μόντσι και ο Έμερι βοήθησαν τη Βίλα να φτάσει στα ημιτελικά του Europa Conference League το 2024 και να εξασφαλίσει μια θέση στο Champions League, καθώς τερμάτισε τέταρτη στην Premier League εκείνη τη σεζόν.

Στη συνέχεια, έφτασε στα προημιτελικά του Champions League την περασμένη σεζόν, όπου αποκλείστηκε από την μετέπειτα νικήτρια Παρί Σεν Ζερμέν.

Οι «χωριάτες» ξεκίνησαν άσχημα αυτή τη σεζόν, αποτυγχάνοντας να κερδίσουν στα πρώτα πέντε παιχνίδια τους στο πρωτάθλημα και σκοράροντας μόνο μία φορά. Επίσης, αποκλείστηκαν από το EFL Cup στα πέναλτι από την Μπρέντφορντ την περασμένη εβδομάδα.

Ο Μόντσι και ο Έμερι προσπάθησαν να αναδιαμορφώσουν τη Βίλα, ξοδεύοντας πολλά χρήματα για τον αμυντικό μέσο Αμαντού Ονάνα, που υπέγραψε για 50 εκατομμύρια λίρες το 2024, και τον επιθετικό Μούσα Ντιαμπί, που έφτασε το 2023 για 43 εκατομμύρια λίρες.

Αλλά ο Ντιαμπί πουλήθηκε στην ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, Αλ-Ιτιχάντ, μετά από μόλις μία σεζόν, ενώ ο Ονάνα αντιμετώπιζε προβλήματα τραυματισμών.

Ο επιβλητικός Βέλγος διεθνής έκανε μόνο 22 συμμετοχές στο πρωτάθλημα την περασμένη σεζόν, μετά την μεταγραφή από την Έβερτον, και αυτή τη στιγμή δεν αγωνίζεται λόγω τραυματισμού στον οπίσθιο μηριαίο, έχοντας μόνο δύο συμμετοχές φέτος.

Τους τελευταίους 18 μήνες οι δαπάνες της Βίλα έχουν περιοριστεί λόγω των περιορισμών Κέρδους και Βιωσιμότητας, που επιβλήθηκαν τόσο από την Premier League όσο και από την UEFA.

Τον Ιούλιο, η Βίλα τιμωρήθηκε με πρόστιμο 9,5 εκατομμυρίων λιρών από την αρμόδια αρχή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου για παραβίαση των οικονομικών κανόνων.