Ο 25χρονος μέσος επιστρέφει στην Premier League

Ο Κόνορ Γκάλαχερ επιστρέφει στην Αγγλία και την Premier League για την Τότεναμ, έναντι ποσού 40 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο 25χρονος μέσος της Ατλέτικο Μαδρίτης (27 συμμετοχές, 3 γκολ και μία ασίστ φέτος) εξελίχθηκε στην Τσέλσι, όπου είχε πολυάριθμες περιόδους δανεισμού σε Τσάρλτον, Σουόνσι, Γουέστ Μπρόμιτς Άλμπιον και Κρίσταλ Πάλας, και τώρα επιστρέφει στο Λονδίνο για να ενταχθεί στην αντίπαλο των «Μπλε», Τότεναμ.

«Ο Άγγλος μέσος θα συνεχίσει την καριέρα του με τον σύλλογο του Λονδίνου, αφού μας εκπροσώπησε για ενάμιση σεζόν. Η Ατλέτικο Μαδρίτης και η Τότεναμ κατέληξαν σε συμφωνία για τη μεταγραφή του Κόνορ Γκάλαχερ στον σύλλογο του Λονδίνου», ανακοίνωσαν οι «Ροχιμπλάνκος».

«Επιστρέφει στην πατρίδα του για να αναλάβει μια νέα πρόκληση, αφού φόρεσε τα χρώματα μας για ενάμιση σεζόν. Ο Γκάλαχερ εντάχθηκε στον σύλλογό μας το καλοκαίρι του 2024 από την Τσέλσι κι έκτοτε έχει παίξει 77 αγώνες, πετυχαίνοντας επτά γκολ και δίνοντας επτά ασίστ».