Ο Μάρτιν Οντεγκααρντ είναι ένας από τους πιο αγαπημένους παίκτες του Μίκελ Αρτέτα και ο Ισπανός τεχνικός προέτρεψε τη διοίκηση να τον επιβραβεύσει με την επέκταση του συμβολαίου του.

Ο 27χρονος Νορβηγός διεθνής επιθετικός μέσος της Άρσεναλ εντυπωσιάζει στην Αγγλία και έχει συμβόλαιο με τους «κανονιέρηδες» έως το καλοκαίρι του 2028, αλλά δεν έχει αποφασίσει αν θα υπογράψει επέκταση.

Ενδιαφέρον για την απόκτησή του δείχνει η Μπάγερν Μονάχου, που σύμφωνα με το «Sky Germany» κατέθεσε πρόταση στον μάνατζερ του.

Ο αρχηγός των «κανονιέρηδων», που αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2021 από την Ρεάλ Μαδρίτης αντί 40 εκατ. ευρώ, έχει πρόταση από την Άρσεναλ να βάλει την υπογραφή του στην τριετή επέκταση του συμβολαίου του, μέχρι τον Ιούνιο του 2031, αυξάνοντας τις αποδοχές του από τα επτά στα δέκα εκατ. ευρώ.

Ακόμα δεν έχει απαντήσει, καθώς εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να φύγει το προσεχές καλοκαίρι από το Λονδίνο με προορισμό το Μόναχο.