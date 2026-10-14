Η Μπάγερν έφυγε με σπουδαίο διπλό από την Κωνσταντινούπολη, επικρατώντας της Αναντολού Εφές με 101-93, με πρωταγωνιστές τους Ντουέιν Ουάσινγκτον και Αντρέας Ομπστ.

Οι Βαυαροί βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 2-3 έπειτα από πέντε αγωνιστικές στην EuroLeague, μετρώντας δύο νίκες σε τρεις εκτός έδρας αναμετρήσεις, ενώ παραμένουν χωρίς νίκη στο γήπεδό τους (0-2). Αντίθετα, η τουρκική ομάδα γνώρισε την τρίτη διαδοχική ήττα της στη διοργάνωση.

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