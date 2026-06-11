Τέσσερα χρόνια μετά το φινάλε του αξέχαστου Μουντιάλ του Κατάρ, η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη επιστρέφει για να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον ολόκληρου του κόσμου. Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 ανοίγει την αυλαία του, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή για τον θεσμό, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία του θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή 48 εθνικών ομάδων και με τρεις συνδιοργανώτριες χώρες: τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό.

Για έναν μήνα, ο πλανήτης θα κινείται στους ρυθμούς της μπάλας. Μεγάλα φαβορί, παραδοσιακές δυνάμεις, ανερχόμενες ποδοσφαιρικές σχολές και εθνικές ομάδες που διεκδικούν τη δική τους θέση στην ιστορία θα αναμετρηθούν με κοινό στόχο την κατάκτηση του πολυπόθητου τροπαίου.

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