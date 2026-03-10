Η Μπαρτσελόνα γνωστοποίησε ότι σταμάτησε την πώληση εισιτηρίων για τον δεύτερο αγώνα της φάσης των «16» του Champions League εναντίον της Νιούκαστλ, αναμέτρηση που χαρακτηρίστηκε υψηλού κινδύνου.

Μάλιστα ανακοίνωσε και κάποια μέτρα που ελήφθησαν.

Ο καταλανικός σύλλογος εντόπισε αρκετές συναλλαγές που δεν συμμορφώνονταν με τους κανονισμούς του συλλόγου, επειδή αφορούσαν την παρουσία Άγγλων οπαδών έξω από το τμήμα των φιλοξενούμενων. Αυτό θα μπορούσε όχι μόνο να οδηγήσει σε μεγάλο αριθμό Βρετανών οπαδών στο Καμπ Νου, αλλά και να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια όλων των συμμετεχόντων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε στις 9/3, οι «μπλαουγκράνα» αποκάλυψαν ότι σταμάτησαν την πώληση εισιτηρίων από τις 6 έως και τις 10/3.

Η Μπαρτσελόνα δεν θέλει εισβολή Άγγλων οπαδών στις κερκίδες του Καμπ Νου ή να διασκορπιστούν σε αυτό.

«Ο σύλλογος θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για να εγγυηθεί την ασφάλεια όλων των μελών και των οπαδών, τόσο εντός όσο και εκτός έδρας. Αυτό περιλαμβάνει την εφαρμογή μέτρων ελέγχου για την πώληση εισιτηρίων, ιδίως όσον αφορά την πώληση θέσεων και την παρουσία οπαδών της αντίπαλης ομάδας εκτός της καθορισμένης ζώνης οπαδών. Σκοπός αυτών των μέτρων είναι να εγγυηθούν τη μέγιστη ασφάλεια για όλους τους συμμετέχοντες», αναφέρει η ανακοίνωση.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr