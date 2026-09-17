Η Μπαρτσελόνα συνέτριψε με 7-2 τη Ρασίνγκ Σανταντέρ στο «Καμπ Νόου», για την 6η αγωνιστική της La Liga, κάνοντας το απόλυτο 6Χ6 στο πρωτάθλημα.

Η ομάδα του Χάνσι Φλικ κυριάρχησε στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στη Ρασίνγκ και συνέχισε την εντυπωσιακή εκκίνησή της στη σεζόν, φτάνοντας τα 28 γκολ ενεργητικό και παραμένοντας μόνη στην κορυφή.

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