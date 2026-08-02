Σίριαλ πάει να γίνει η παραμονή του Φεράν Τόρες στην Μπαρτσελόνα με τις σχετικές πληροφορίες να αλλάζουν σε καθημερινή βάση.

Την 1η Αυγούστου, το γαλλικό Foot Mercato ανέφερε ότι ο διεθνής Ισπανός επιθετικός ο οποίος πέτυχε το γκολ που έκανε την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Ισπανίας πρωταθλήτρια κόσμου (νίκη 1-0 επί της Αργεντινής στον τελικό του μουντιάλ), θέλει να ενταχθεί στην Παρί Σεν Ζερμέν.

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