Η Μπαρτσελόνα εκμεταλλεύτηκε το «δώρο» που έκανε νωρίτερα η Ράγιο Βαγεκάνο στο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης (0-0), νίκησε στο Βίγκο τη Θέλτα με 4-2 και πλησίασε την «αιώνια» αντίπαλό της σε απόσταση μίας νίκης.

Όπως στα περισσότερα ματς που έχει δώσει από την έναρξη της περιόδου, έτσι και στο αποψινό του «Μπαλαΐδος», η ομάδα του Χάνσι Φλικ λειτούργησε εξαιρετικά μεσοεπιθετικά, ενώ παράλληλα έμεινε «πιστή» στα (γνωστά) αμυντικά της προβλήματα. Δέχθηκε δύο γκολ από τους γηπεδούχους, αλλά σκόραρε τέσσερις φορές, με τον Λεβαντόφσκι να πετυχαίνει χατ τρικ και να οδηγεί εκ του ασφαλούς τους «μπλαουγκράνα» στην 2η θέση και στο -3 από τη «Βασίλισσα».

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία της 12ης αγωνιστικής:

Ελτσε-Σοσιεδάδ 1-1

(57′ Ροντρίγκες – 89′ πέν. Ογιαρθάμπαλ)

Τζιρόνα-Αλαβές 1-0

(16′ Τσιγκάνκοφ)

Σεβίλη-Οσασούνα 1-0

(51′ πέν. Βάργκας)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Λεβάντε 3-1

(12΄αυτ. Ντε λα Φουέντε, 61΄,80΄ Γκριζμάν – 21΄ Σάντσεθ)

Εσπανιόλ-Βιγιαρεάλ 0-2

(43΄ Μορένο, 57΄ Μολέιρο)

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Οβιέδο 1-0

(25′ Νίκο Γουίλιαμς)

Ράγιο Βαγεκάνο-Ρεάλ Μαδρίτης 0-0

Μαγιόρκα-Χετάφε 1-0

(14΄ Μουρίκι)

Βαλένθια-Μπέτις 1-1

(82΄ Ριόχα – 74΄ Ερνάντες)

Θέλτα-Μπαρτσελόνα 2-4

(11′ Καρέιρα, 43′ Ιγκλέσιας – 10′ πέν, 37′, 74′ Λεβαντόφσκι, 45’+4 Γιαμάλ)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 12 αγώνες)

Ρεάλ Μαδρίτης 31

Μπαρτσελόνα 28

Βιγιαρεάλ 26

Ατλέτικο Μαδρίτης 25

Μπέτις 20

Εσπανιόλ 18

Αθλέτικ Μπιλμπάο 17

Χετάφε 17

Σεβίλη 16

Αλαβές 15

Έλτσε 15

Ράγιο Βαγεκάνο 14

Θέλτα 13

Ρεάλ Σοσιεδάδ 13

Μαγιόρκα 12

Οσασούνα 11

Τζιρόνα 10

Βαλένθια 10

Λεβάντε 9

Οβιέδο 8

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Επιμέλεια: A.A.