Η Μπαρτσελόνα έχει ήδη ξεκινήσει την προεργασία της για την μεταγραφική ενίσχυση του καλοκαιριού, με δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι οι «Μπλαουγκράνα» έχουν δώσει τα χέρια με τον σέντερ της Ζάλγκιρις, Μόουζες Ράιτ, για συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Οι Καταλανοί θέλουν να προσθέσουν δύναμη, ενέργεια και έκρηξη στη θέση «5», με τον πρώην σέντερ του Ολυμπιακού, ο οποίος πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν με τους Λιθουανούς, να έχει συμφωνήσει για τη μεταγραφή του στην Μπαρτσελόνα όπου θα αγωνίζεται από την έναρξη της νέας σεζόν.

