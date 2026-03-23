Λίγες αγωνιστικές πριν από το φινάλε της φετινής regular season της EuroLeague, η Μπαρτσελόνα φαίνεται να έχει ξεκινήσει τον σχεδιασμό της για την επόμενη σεζόν, με έναν από τους βασικούς στόχους να είναι ο Μάικ Τζέιμς της Μονακό.

Σύμφωνα με Ισπανό ρεπόρτερ του Mundo Deportivo, οι «μπλαουγκράνα» έχουν «στοχεύσει» την περίπτωση του Τζέιμς, ο οποίος αποτελεί προσωπική επιλογή του προπονητή Πασκουάλ. Οι δύο τους έχουν συνεργαστεί ξανά το 2018 στον Παναθηναϊκό, κατακτώντας το εγχώριο double της σεζόν 2017-18, και ο Αμερικανός γκαρντ φέρεται θετικός στο ενδεχόμενο επανασυνεργασίας.

