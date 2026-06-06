Σύμφωνα με Ισπανικά δημοσιεύματα, η Μπαρτσελόνα εξετάζει την περίπτωση του 30χρονου Αμερικανού γκαρντ, Μπάρντον Γκούγουιν, που αναδείχθηκε MVP των τελικών της CBA, με τη φανέλα των Σανγκάι Σαρκς.

Ο έμπειρος γκαρντ, με πολυετή θητεία στο NBA με τις φανέλες των Ατλάντα Χοκς, Κλίβελαντ Καβαλίερς και Ντένβερ Νάγκετς, αποτελεί τον στόχο των «Μπλαουγκράνα» για την ενίσχυση της περιφερειακής γραμμής της ομάδας, εν όψει της επόμενης σεζόν, που προμηνύει πολλές αλλαγές στον Σύλλογο της Καταλονίας.

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