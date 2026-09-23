Μια που ήρθε, μια που… φεύγει ο Άλεξ Λεν από την Μπασκόνια, αφού σύμφωνα με πληροφορίες, η ομάδα της Βιτόρια εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αποδεσμεύσει τον Ουκρανό σέντερ που δεν έχει ακόμη ξεπεράσει τον τραυματισμό του στο πόδι από την περσινή σεζόν.

Λίγες μέρες πριν από την έναρξη της Euroleague, η Μπασκόνια σκέφτεται να αποδεσμεύσει τον Ουκρανό σέντερ, ο οποίος δεν έχει καταφέρει ακόμη να επανέλθει στο 100%, έπειτα από έναν τραυματισμό που αποκόμισε στο τέλος της περσινής σεζόν, στη διάρκεια των play-offs της ACB σε ένα παιχνίδι της Ρεάλ Μαδρίτης με την Μπρεογάν.

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