Εν αναμονή των εκλογών της Ρεάλ βρίσκεται και η Μπενφίκα, καθώς ο νυν και παράλληλα υποψήφιος πρόεδρος Φλορεντίνο Πέρεθ έχει δηλώσει ότι ο Μουρίνιο και ο αμυντικός της Λίβερπουλ, Ιμπραΐμα Κονατέ, θα αποτελέσουν τις πρώτες του κινήσεις σε περίπτωση που εξασφαλίσει νέα θητεία στην προεδρία του συλλόγου της La Liga.

Οι Λουζιτανοί που έχουν μέχρι τώρα στο πάγκο τους τον Ζοσέ Μουρίνιο ανακοίνωσαν ότι οποιαδήποτε κίνηση για τον Ζοζέ Μουρίνιο απαιτεί την καταβολή της ρήτρας αποδέσμευσης του Πορτογάλου τεχνικού, ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ.

Σε ανακοίνωσή της προς τη ρυθμιστική αρχή της πορτογαλικής κεφαλαιαγοράς (CMVM), η Μπενφίκα ανέφερε ότι ο Πέρεθ έχει δηλώσει, στο πλαίσιο της προεκλογικής του εκστρατείας για τις προεδρικές εκλογές της Ρεάλ Μαδρίτης στις 7 Ιουνίου, τη «σταθερή πρόθεσή» του να προσλάβει τον Μουρίνιο σε περίπτωση επανεκλογής του.

«Σε περίπτωση που προκύψει αυτό το ενδεχόμενο, η πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί έναντι ποσού 15.000.000 ευρώ, που αντιστοιχεί στη ρήτρα αποδέσμευσης του ισχύοντος συμβολαίου εργασίας στον αθλητικό τομέα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της Μπενφίκα.

Ο Μουρίνιο δεσμεύεται με συμβόλαιο με την πορτογαλική ομάδα έως τον Ιούνιο του 2027, ενώ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι η Μπενφίκα του έχει ήδη προτείνει την ανανέωσή του.

Ο Πέρεθ έχει αντίπαλο στις εκλογές τον επιχειρηματία του κλάδου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, Ενρίκε Ρικέλμε, στις πρώτες αμφίρροπες προεδρικές εκλογές της Ρεάλ Μαδρίτης μετά από 20 χρόνια.

Η κίνηση για τον Μουρίνιο, ο οποίος οδήγησε τη Ρεάλ στο ρεκόρ συγκομιδής βαθμών στη La Liga το 2012, αλλά κατέκτησε για τελευταία φορά πρωτάθλημα το 2015 με την Τσέλσι, έρχεται μετά από μία σεζόν όπου η Μπαρτσελόνα εξασφάλισε δεύτερο συνεχόμενο τίτλο στη LaLiga.

Παράλληλα, η Ρεάλ Μαδρίτης, κάτοχος 15 τροπαίων Champions League, αποκλείστηκε στα προημιτελικά της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης και τις δύο τελευταίες σεζόν. Η απουσία σημαντικών τίτλων αποτέλεσε έναν από τους λόγους που οδήγησαν τον Πέρεθ στην προκήρυξη εκλογών.

Ο Μουρίνιο έχει εργαστεί κατά τη διάρκεια της καριέρας του σε αρκετούς ακόμη μεγάλους συλλόγους, μεταξύ των οποίων η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Ρόμα, η Τότεναμ, η Φενέρμπαχτσε και πιο πρόσφατα η Μπενφίκα.