Η Μπέτις λύγισε τη Ρεάλ Μαδρίτης με 1-0 στην Ανδαλουσία, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Άλβαρο Βάγιες και «χρυσό» σκόρερ τον Τρόι Πάροτ.

Οι Μαδριλένοι είχαν την υπεροχή και σημαντικές ευκαιρίες, όμως δεν κατάφεραν να βρουν λύσεις στην τελική προσπάθεια. Ο Βινίσιους Τζούνιορ σημάδεψε το δοκάρι στο 15’, ενώ στη συνέχεια ο Βάγιες ανέλαβε δράση, σταματώντας διαδοχικά τις προσπάθειες των παικτών της Ρεάλ.

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