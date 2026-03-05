Ο Πάουλο Ντιμπάλα ετοιμάζεται να επιστρέψει στο πρωτάθλημα της Αργεντινής, καθώς είναι σε συζητήσεις με την Μπόκα Τζούνιορς.

Ο 32χρονος Αργεντινός μεσοεπιθετικός είναι εκτός του βασικού σχεδιασμού του κόουτς της Ρόμα, Τζανπιέρο Γκασπερίνι και είναι θετικός να παίξει στην ομάδα του Μπουένος Άιρες.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Clarin», ο Ντιμπάλα, που μένει ελεύθερος στο τέλος της σεζόν, συναντήθηκε στη Ρώμη με απεσταλμένους της Μπόκα, η οποία ουσιαστικά τον έχει πείσει να επιστρέψει στη χώρα του μετά από 14 χρόνια, καθώς το καλοκαίρι του 2012 άφησε την Ινστιτούτο για να ενταχθεί στην Παλέρμο.

