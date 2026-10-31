Η Μπράιτον πήρε σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 1-0 επί της Μάντσεστερ Σίτι, για την 9η αγωνιστική της Premier League. Ο Αγιάρι πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης στο 11ο λεπτό, με τους «γλάρους» να δείχνουν ότι μπορούν να πάρουν το εισιτήριο για την Ευρώπη.

Η ομάδα του Φάμπιαν Χίρτσελερ είχε ξανά τον Μπάμπη Κωστούλα στην αρχική ενδεκάδα. Ο Έλληνας επιθετικός αγωνίστηκε μέχρι το 72’, όταν αντικαταστάθηκε από τον Χίσελγουντ. Με τη νίκη της, η Μπράιτον υποχρέωσε τη Σίτι στη δεύτερη ήττα της στο πρωτάθλημα και στην πρώτη εντός έδρας, ενώ έδωσε ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο αυριανό ντέρμπι της Λίβερπουλ με την Άρσεναλ στο «Άνφιλντ».

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