Το Δικαστήριο της Ουτρέχτης αποφάσισε σήμερα (4/5), ότι ο αγώνας Γκόου Αχέντ Ιγκλς – Μπρέντα (6-0), που διεξήχθη τον Μάρτιο του 2026, δεν θα επαναληφθεί, απορρίπτοντας την προσφυγή της NAC.

Η υπόθεση συνδέεται με τη συμμετοχή του Ντιν Τζέιμς, ο οποίος φέρεται να μην πληρούσε τις προϋποθέσεις συμμετοχής λόγω ζητημάτων υπηκοότητας και άδειας εργασίας. Στην Ολλανδία, όποιος αποκτά οικειοθελώς άλλη υπηκοότητα χάνει αυτομάτως την ολλανδική, κάτι που φέρεται να συνέβη με τον παίκτη, ο οποίος επέλεξε να εκπροσωπήσει την Ινδονησία.

