Σε ένα παιχνίδι με εντυπωσιακές εναλλαγές, η Χάποελ Τελ Αβίβ επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης με 102-98 στη Σόφια, υποχρεώνοντας τους Μαδριλένους στην τρίτη διαδοχική ήττα τους στη φετινή EuroLeague.

Κορυφαίος των νικητών, που βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 2-1, ήταν ο Ελάιτζα Μπράιαντ με 22 πόντους, 13 ριμπάουντ και 7 ασίστ, συγκεντρώνοντας 40 βαθμούς στο PIR. Στους 22 πόντους σταμάτησε και ο Βασίλιε Μίτσιτς. Για τη Ρεάλ, ο Τεό Μάλεντον είχε επίσης 40 στο PIR, με 26 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

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