Ένα εντυπωσιακό video που παρουσιάστηκε στο διαδίκτυο και δείχνει την κλοπή της Χρυσής Μπάλας κάνει θραύση και έχει γίνει viral. Περίπου δύο εβδομάδες πριν από την τελετή για την απονομή στο Λονδίνο (26/10) η τεχνητή νοημοσύνη παρουσίασε το colpo grosso με την κλοπή του τροπαίου.

Σε περίπου τρία λεπτά οι υποψήφιοι για την Χρυσή Μπάλα είναι συγκεντρωμένοι στον χώρο της τελετής και ζουν την περιπέτεια της κλοπής του σημαντικότερου ατομικού βραβείου του ποδοσφαίρου.

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