Ο Χάρι Κέιν κάθισε στον θρόνο του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου!

Ο Άγγλος σεντέρ φορ είναι ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας για το 2026! «Πέρασε» τους πάντες στην κούρσα της διεκδίκησης και για πρώτη φορά στην καριέρα του κατέκτησε το κορυφαίο ατομικό βραβείο και μάλιστα… στην πατρίδα του. Η τελετή απονομής έλαβε χώρα στο Λονδίνο ως φόρο τιμής στον Στάνλεϊ Μάθιους, τον πρώτο νικητή στην ιστορία του α τροπαίου που θεσπίστηκε από το «France Football» το 1956.

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