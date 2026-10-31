Ο Χάρι Κέιν ήταν ο μεγάλος θριαμβευτής της Χρυσής Μπάλας του 2026. Ο επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου κατέκτησε το βραβείο για πρώτη φορά στην καριέρα του και το έστειλε ξανά σε αγγλικά χέρια, 25 χρόνια μετά την απονομή στον Μάικλ Όουεν.

Ο 33χρονος άσος έκανε μια σεζόν όπου δεν άφησε κανέναν να τον πλησιάσει. Με τη φανέλα των Βαυαρών πανηγύρισε το πρωτάθλημα της Bundesliga, το Κύπελλο Γερμανίας και το γερμανικό Super Cup, ενώ σημείωσε 61 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις το 2025/26. Είναι 19 περισσότερα από οποιονδήποτε άλλον παίκτη στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Περισσότερα στο paixebala.gr…