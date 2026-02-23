Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή απάλλαξε τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, από την κατηγορία περί παραβίασης των κανόνων πολιτικής ουδετερότητας, βάζοντας τέλος σε μια υπόθεση που προκάλεσε έντονες συζητήσεις στους κόλπους του διεθνούς αθλητισμού.

Αφορμή στάθηκε η δημόσια εμφάνιση του Ινφαντίνο στο πλευρό του Ντόναλντ Τραμπ, στην εναρκτήρια συνεδρίαση του Board of Peace, όπου παρουσιάστηκαν σχέδια ανασυγκρότησης της Γάζας μετά τη σύγκρουση. Η εικόνα του προέδρου της FIFA με καπέλο που έφερε την ένδειξη «USA» και τους αριθμούς «45-47» πυροδότησε αντιδράσεις, καθώς θεωρήθηκε ότι προσέγγιζε τα όρια πολιτικής τοποθέτησης.

