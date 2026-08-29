Η μεγάλη νίκη της «πρωτάρας» Έλβερσμπεργκ ξεχώρισε στα ματς της πρεμιέρας της Bundesliga. Οι νεοφώτιστοι νίκησαν με 3-2 την Μπάγερν Λεβερκούζεν, κάνοντας την καλύτερη δυνατή εκκίνηση στο εφετινό πρωτάθλημα, στο πρώτο παιχνίδι τους στα «σαλόνια» του γερμανικού ποδοσφαίρου.

Η Έλβερσμπεργκ προηγήθηκε μάλιστα με 3-0 απέναντι στις «ασπιρίνες», που θα βρεθούν στο δρόμο του ΟΦΗ στη League Phase του Europa League. Τα γκολ πέτυχαν οι Πετκόβ (8′), Κάμπελ (9′) και Μόκουα-Ντούσου (46′), πριν μειώσουν στο τελικό 3-2 οι Σικ (77′) και Κοφανέ (90’+1′).

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