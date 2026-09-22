«Ένα τελευταίο παιχνίδι… Μια φανέλα για μια ζωή»… Μ’ αυτά τα λόγια ο Λιονέλ Μέσι παρουσίασε τη φανέλα του θα φορέσει για τελευταία φορά με την Εθνική Αργεντινής, στις 6 Οκτωβρίου στο «Μονουμεντάλ», απέναντι στο Μπενίν.

Σε ένα ξεχωριστό βίντεο της adidas, ο 39χρονος σούπερ σταρ αποσύρει τη φανέλα με την οποία αγωνίστηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο και κρεμάει στη θέση της εκείνη που θα σηματοδοτήσει το δικό του «αντίο» στην Εθνική ομάδα της χώρας του.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr