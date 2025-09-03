Ο Αρμάντο Μπέικοτ είναι και επισήμως παίκτης της Φενερμπαχτσέ από το απόγευμα της Τετάρτης (3/9). H Πρωταθλήτρια Euroleague 2025 ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου Αμερικανού σέντερ Αρμάντο Μπέικοτ. Οι δύο πλευρές υπέγραψαν συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας.

Την ίδια ημέρα που η Φενερμπαχτσέ έμαθε πως ο Ζίλσον Μπάνγκο υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού σε προσπάθεια για κάρφωμα στον αιφνιδιασμό, στο AfroBasket, σε αναμέτρηση απέναντι στην Ανγκόλα, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους βρήκε τον σέντερ που αναζητούσε στο πρόσωπο του Αρμάντο Μπέικοτ.

Με τη φανέλα των Μέμφις Χασλ, θυγατρικής ομάδας των Μέμφις Γκρίζλις στην G-League, σε 50 αγώνες τη σεζόν 2024-25 είχε 16,8 πόντους και 9,5 ριμπάουντ μέσο όρο.

Στο Summer League του ΝΒΑ ο Μπέικοτ έπαιξε με τους Μέμφις Γκρίζλις έχοντας μέσο όρο 8,3 πόντους (63,3% στα δίποντα, 85,7% στις βολές), 5,5 ριμπάουντ, 1,3 κοψίματα και 0,8 ασίστ σε έξι αγώνες.