Η διοργανώτρια Αρχή αποφάσισε την αναβολή τεσσάρων αγώνων από τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2026 της Ασιατικής Ζώνης, λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, μέσα από ανακοίνωση.

Η FIBA προέβη σε άμεσες ενέργειες με αφορμή την έκρυθμη κατάσταση που επικρατεί στην Μέση Ανατολή, αποφασίζοντας την άμεση αναβολή τεσσάρων αγώνων, που επαναπρογραμματίζονται για το επόμενο «παράθυρο» της προκριματικής φάσης του Παγκόσμιου Κυπέλλου Μπάσκετ 2027.

Οι αγώνες ήταν προγραμματισμένοι να διεξαχθούν στις 2/3, ωστόσο η εμπόλεμη κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή, δεν σηκώνει καμία πιθανότητα απειλής της ακεραιότητας τόσο των αθλητών, όσο και των φιλάθλων.

