Σοβαρές αντιδράσεις και πειθαρχικές εξελίξεις προκλήθηκαν στο Μουντιάλ, καθώς η FIFA προχώρησε στην απομάκρυνση σχολιαστή από τη διοργάνωση, μετά από έντονο ξέσπασμα on air.

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