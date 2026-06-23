Σοβαρές αντιδράσεις και πειθαρχικές εξελίξεις προκλήθηκαν στο Μουντιάλ, καθώς η FIFA προχώρησε στην απομάκρυνση σχολιαστή από τη διοργάνωση, μετά από έντονο ξέσπασμα on air.
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Σοβαρές αντιδράσεις και πειθαρχικές εξελίξεις προκλήθηκαν στο Μουντιάλ, καθώς η FIFA προχώρησε στην απομάκρυνση σχολιαστή από τη διοργάνωση, μετά από έντονο ξέσπασμα on air.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
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